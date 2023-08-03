Стал известен тренерский штаб клуба ВХЛ «СКА-Нева»

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Стал известен тренерский штаб «СКА-Невы». «СКА-Нева» — хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, входящий в систему ХК СКА и выступающий в Высшей хоккейной лиге.

Главным тренером команды назначен Николай Анатольевич Воеводин, старшим тренером — Максим Анатольевич Соколов. В штаб в качестве тренеров войдут Евгений Викторович Бобарико и Антон Андреевич Буханко. Тренером вратарей назначен Алексей Анатольевич Давыдов. За общую физическую подготовку будет отвечать Андрей Петрович Полещук.

Воеводин с 2019 году возглавлял нижегородскую «Чайку», выступающую в МХЛ, и в сезоне-2022/2023 привёл команду к победе в Кубке Харламова. По итогам сезона был признан лучшим тренером Молодёжной хоккейной лиги.

Отметим, что Воеводин стал главным тренером сборной России U23 на предсезонном турнире в Сочи.