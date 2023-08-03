«Салават Юлаев» представил яркий комплект предсезонной формы команды. Пресс-служба клуба представила форму видеороликом, в котором нападающий уфимского клуба Алексей Пустозёров предстал в роли химика. Форвард смешивает компоненты и в результате получает ярко-салатовый оттенок формы.

«Новая форма «Салавата» – большой эксперимент. Представляем новую предсезонную форму команды. Уже завтра мы впервые выйдем в ней на лёд на игру с «Нефтехимиком». Такой яркой джерси ещё никогда не было. Как мы получили такой цвет? Скорее смотрите видео. Над получением нового зелёного работал лучший химик страны», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.

Завтра, 4 августа, на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт товарищеский матч между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Начало матча запланировано на 15:00 мск.