Демидов и Мичков забросили первые шайбы за СКА в предсезонном матче с «Адмиралом»
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В эти минуты в Сочи проходит первый матч турнира «Sochi Hockey Open», в котором СКА играет с «Адмиралом». После первого периода счёт 2:0 в пользу петербургского клуба.
Счёт в матче открыл 17-летний нападающий СКА Иван Демидов. Ему ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Вторую шайбу забросил уже сам Мичков с передачи Николая Полякова. Отметим, что шайбы Демидова и Мичкова стали первыми для нападающих в официальном матче за СКА.
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Демидов (Мичков, Галимов) – 12:28 (5x5) 2:0 Мичков (Поляков) – 17:17 (5x5) 2:1 Уильямс (Соловьёв, Берлёв) – 35:10 (5x3)
Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. На драфте НХЛ — 2023 Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером. 18-летний нападающий имеет контракт со СКА сроком на три года.
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