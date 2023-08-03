Демидов и Мичков забросили первые шайбы за СКА в предсезонном матче с «Адмиралом»

В эти минуты в Сочи проходит первый матч турнира «Sochi Hockey Open», в котором СКА играет с «Адмиралом». После первого периода счёт 2:0 в пользу петербургского клуба.

Счёт в матче открыл 17-летний нападающий СКА Иван Демидов. Ему ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Вторую шайбу забросил уже сам Мичков с передачи Николая Полякова. Отметим, что шайбы Демидова и Мичкова стали первыми для нападающих в официальном матче за СКА.

Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. На драфте НХЛ — 2023 Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером. 18-летний нападающий имеет контракт со СКА сроком на три года.