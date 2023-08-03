«Сегодня в первый раз за десять дней кого-то обыграл». Бурдасов — о подготовке к сезону
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Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов рассказал о том, в какой форме подошёл к тренировочному процессу.
«Всё супер, мне очень понравилось (открытая тренировка). Сегодня в первый раз за десять дней даже кого-то обыграл, приходите почаще. В звене работаем хорошо, налаживаем связь и уже что-то просматривается. Будем доводить до идеала.
Нас предупредили, чтобы мы были готовыми на 70–80% и сразу включились в работу. Раньше была втягивающая неделька, сейчас этого нет. Поэтому все вышли в хорошей форме», — приводит слова Бурдасова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Ранее главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, как проходит тренировочный процесс в межсезонье и каково состояние травмированных игроков.
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