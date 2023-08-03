Вице-президент КХЛ: в России идеальные условия для занятий, но тренеры — проблема

Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров назвал главную проблему детского хоккея.

«В России идеальные условия для занятий хоккеем. Возводятся прекрасные дворцы, проводится много соревнований. Человек может строить карьеру шаг за шагом. Во всех регионах создана конкурентная среда — очень сильные чемпионаты среди школ в Москве, Поволжье, Сибири, на Урале. Далее — юниорская лига. Затем — МХЛ и НМХЛ. И — взрослые соревнования: Первая лига, ВХЛ, КХЛ. Даже не знаю, что ещё нужно для продуктивных занятий. Впрочем, есть и проблемы. Самая глобальная — тренерские кадры.

Десять лет назад говорил, что в России нет системы подготовки тренеров, что-то изменилось? Ничего. Вообще ничего. Да, есть институты, есть высшая школа тренеров, существует повышение квалификации. Но это базовые навыки, стандартное обучение — для того чтобы получить «корочку» и идти работать. А в моём понимании тренер должен знать и понимать, как идёт весь процесс обучения ребёнка с шести лет и до выпуска. Здесь речь не только о тренировках. Ещё о физических нагрузках, координации, технике, соединении всего этого с групповыми упражнениями, построении игры в целом, работе на скамейке. Нужно знать, в каком возрасте и что давать. Учитывать многочисленные детские нюансы, так как ребята все разные — воспитание, среда, молекулярная генетика, психология. На кого-то нужно крикнуть, а кого-то мотивировать по-другому. У кого-то быстрее развивается префронтальная кора — центр понимания, игровое мышление. А у кого-то тело больше приспособлено к физическим нагрузкам. И таких нюансов множество. А у нас если что-то не получается: «Лентяй, больше работай». Идёт давление. А если ребёнок не может физически? Ему как раз нужно помочь, но вместо этого ставят крест. Хоккеист Виталий Прохоров до 12 лет играл в пятом звене. И только потом пошёл рост. Скольких ребят списали, назвали «бесперспективными», потому что в 10–12 лет у них что-то не получалось? Если начинающего хоккеиста Прохорова поставить в сегодняшние условия, то он, наверное, вообще бы не заиграл. Тренеру на него просто не хватило бы терпения», — цитирует Прохорова сайт КХЛ.