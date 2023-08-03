The Athletic: Малкин мог бы сыграть в «Оппенгеймере», Овечкин — в «Барби»

Журналист Шон Гентайлл в статье на сайте The Athletic ответил на вопрос, кто из игроков НХЛ мог сыграть в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

«Для меня это Евгений Малкин, возможно, ещё Виктор Хедман. Алекс Овечкин, по-моему, лучше подходит для «Барби», — написал Джентиль.

Ранее издание BarDown сравнило 10 игроков Национальной хоккейной лиги с супергероями вселенных DC Comics и Marvel. В список попало трое россиян. Так, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сравнили со скандинавским богом грома Тором. Легендарного форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка сопоставили с магом Доктором Стрэнджем. Наконец, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский удостоился сравнения с Человеком-пауком.