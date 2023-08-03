Защитник «Авангарда» Пайгин оценил работу Александра Крылова в омском клубе

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин рассказал о работе бывшего председателя совета директоров клуба Александра Крылова.

«Каким Крылов показался со стороны? Тяжело сказать, потому что мы не контактировали друг с другом. Я видел после матчей, что человек болел командой, он хотел сделать Омск суперхоккейным городом, построить арену. Не каждому руководителю удастся за короткий срок привлечь инвесторов, построить арену – это большая работа и немаловажный фактор. Как говорится, результат налицо», — сказал Пайгин в интервью Metaratings.ru.

В марте 2018 года Крылов был назначен на должность председателя совета директоров «Авангарда» и проработал в хоккейном клубе пять лет. За это время была введена в эксплуатацию новая арена, а «Авангард» выиграл Кубок Гагарина.

Ранее Пайгин рассказал об игре за молодёжную сборную России под руководством Валерия Брагина.