Бородкин: «Трактор» должен попадать в плей-офф и играть минимум в финале конференции

Защитник «Трактора» Артём Бородкин рассказал о своём возвращении в челябинский клуб и о целях команды на будущий сезон. Последние три сезона в КХЛ хоккеист выступал за «Витязь».

«Рад, что вернулся. Всегда приятно играть дома. С Анваром Гатиятулиным мы через многое прошли, вместе брали бронзу в КХЛ и работали ещё в МХЛ.

Как получился вариант с «Трактором»? Давно говорил о том, что хотел играть дома. Такое было моё желание. Других вариантов с клубами КХЛ не было, только разговоры ходили. Я хотел именно в «Трактор» и о других командах не думал. Мне позвонил врач Вадим Чупа и сказал: «Артём, ты на медосмотр идёшь». Потом уже администратор Сергей Ярков: «У нас нет свободных номеров, выбора нет – только пятый». И дальше всё закрутилось, завертелось – приехал, подписал просмотровый контракт на месяц, до 23 августа.

Уверен, что смогу заключить полноценное соглашение? Главное – без фанатизма, без какого-то дёргания. Мою игру прекрасно знают, я провёл достаточно матчей в КХЛ. Мне не надо доказывать что-то, нужно просто показывать свой хоккей и спокойно готовиться к сезону, а дальше – что будет, то будет.

Что изменилось в «Тракторе» за время отсутствия? Детали поменялись. Видно, что «Трактор» работает с букмекером, ледовый дворец стал покрасивее. Отточили некоторые моменты в организации. В «Тракторе» сейчас всё на высшем уровне – нутрициолог, витамины. Два автобуса: по желанию можно приехать пораньше или попозже.

Хочется, чтобы вопрос плей-офф даже не обсуждался. «Трактор» должен попадать туда с таким составом. А дальше надо двигаться всё выше и выше по ступеням и играть минимум в финале конференции. Тем более в Челябинске любят хоккей и ажиотаж здесь всегда. Я командный игрок, и мне нравится блокировать броски, выручать партнёров – это кайфово. Есть цель улучшить статистику прошлого сезона, но это на втором плане после командного успеха», — цитирует Бородкина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Бородкин сыграл 41 матч и набрал 10 (4+6) очков.