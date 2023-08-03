Вице-президент КХЛ: «фактор родителей» — серьёзная проблема, они пишут жалобы, дают взятки

Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров рассказал о «факторе родителей», который мешает в работе тренеров.

«Фактор родителей» — серьёзная проблема? Безусловно. Мало того что они вмешиваются в тренировочный процесс, пишут жалобы, так ещё иногда предлагают взятки. А если тренер взял, то всё — о нормальном тренировочном процессе можно забыть. Но дело не только в этом. Я смотрю на происходящее с высоты прожитых лет и понимаю, что в СССР качество подготовки игроков было на высоком уровне в том числе благодаря тому, что дети никуда не дёргались, росли в одном месте с самого прихода и до выпуска — то есть находились в привычной среде, в которой рано или поздно получали шанс проявить лучшие качества. Сейчас же многие по инициативе родителей меняют школы по несколько раз. Ребёнок подвергается постоянному стрессу. Он вынужден систематически привыкать к новому коллективу, к новым требованиям, к новой атмосфере. Может быть, кому-то однократный переход действительно пойдёт на пользу. Но, если брать в массе, от постоянной беготни ребёнку только вред.

Многие стремятся в именитые школы. Приезжают, снимают жильё. Люди порой даже не задумываются, что в таких школах большое скопление хороших хоккеистов и, соответственно, очень сложно проявить себя, выйти на лидирующие позиции. Тем более молодому парню, который только приехал и оказался в совершенно новом коллективе. Матч длится только 60 минут. А в детском возрасте часто играют полтора-два звена, остальные сидят. Моё мнение — до 14–15 лет хоккеисты должны заниматься в своих школах безо всяких переходов. Тем более если жить в другом городе ребёнку предстоит в интернате или у дальних родственников. Дети должны находиться с родителями», — цитирует Прохорова сайт КХЛ.

Ранее Прохоров назвал тренерские кадры главной проблемой детского хоккея в России.