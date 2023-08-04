Ожиганов — о детстве: пристально следил за Овечкиным. Он играл здорово и делал это в маске

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал о любимых игроках «Динамо» из детства.

«Кто был любимым игроком «Динамо» из детства? Андрей Марков. Потом очень нравился Александр Харитонов. Из нашего тренерского штаба не буду никого выделять (смеётся). Некрасиво это будет (улыбается). Ещё Павел Роса всегда нравился. Защита тогда менялась не так регулярно. Много играли Сергей Вышедкевич, Андрей Скопинцев, Олег Ореховский.

Понятно, что сейчас я ещё не перечислял тех игроков, кто приезжал к нам в локаут. Это и Павел Дацюк, и Максим Афиногенов, и Сергей Самсонов. И, естественно, Саша Овечкин, который как раз после того сезона уехал в НХЛ. Я был мелким и смотрел, как человек в маске уже играет в Суперлиге. Очень пристально за ним следил. А он и играл очень здорово, да ещё и делал это в маске, что привлекало моё внимание», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»: