Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»

Сегодня, 4 августа, пройдёт второй игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Большой». На сегодняшний день запланирована лишь одна игра.

19:30 мск — ХК «Сочи» — «Авангард»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 04 августа 2023, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» сыграет свой первый матч на турнире. «Сочи» в первом матче со сборной России U23 оказались сильнее со счётом 2:1.

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.