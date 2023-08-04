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Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»

Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»
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Сегодня, 4 августа, пройдёт второй игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Большой». На сегодняшний день запланирована лишь одна игра.

19:30 мск — ХК «Сочи» — «Авангард»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
04 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» сыграет свой первый матч на турнире. «Сочи» в первом матче со сборной России U23 оказались сильнее со счётом 2:1.

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.

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