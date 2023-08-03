СКА проиграл «Адмиралу», в ЦСКА исключили отъезд Федотова в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 3 августа 2023 года.
В ИИХФ рассказали, когда примут решение по делу Федотова
Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал о сроках принятия решения по контракту голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Когда будет принято решение по ситуации с Федотовым? Обсуждение всё ещё продолжается. Раньше следующей недели ничего не произойдёт», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
В ЦСКА исключили отъезд Федотова в НХЛ
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарь Иван Федотов не уедет в НХЛ перед стартом нового сезона. Вратарь подписал контракт с армейским клубом, хотя Международная федерация хоккея усомнилась в его легитимности.
«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймёт, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – цитирует Есмантовича ТАСС.
Федотов, в свою очередь, также высказался о ситуации и шумихе вокруг его контракта.
«Как удаётся абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лёд, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу в интернет, не читаю лишнюю информацию. Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – цитирует Федотова ТАСС.
СКА проиграл «Адмиралу» на Sochi Hockey Open, ведя 2:0 по ходу встречи
В Сочи завершился первый матч турнира Sochi Hockey Open, в котором СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники.
Счёт в матче открыл 17-летний нападающий СКА Иван Демидов. Ему ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Вторую шайбу забросил уже сам Мичков с передачи Николая Полякова. Отметим, что шайбы Демидова и Мичкова стали первыми для нападающих в официальном матче за СКА.
В конце второго периода Колби Уильямс с передач Алексея Соловьёва и Антона Берлёва размочил счёт в матче. На восьмой минуте третьего периода Алексей Соловьёв с передач Дениса Голубева и Даниила Гутика восстановил равенство в счёте. В дополнительное время победу «Адмиралу» принёс Прохор Корбит.
Премьер-министру России хоккей нравится больше футбола
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ему больше по душе хоккей, хотя за российским футболом он тоже следит.
«Какое моё отношение к футболу? За какую команду болею? Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.
Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь, он мне больше по душе. Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно», — цитирует Мишустина «РИА Новости».
Американский нападающий Барбер перешёл в «Барыс»
«Барыс» заключил контракт с нападающим Райли Барбером. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, одностороннее соглашение с 29-летним американским форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.
Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.
Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф Райли добавил в свой актив 5 (2+3) очков за восемь игр.
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