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Младший сын Теэму Селянне пройдёт просмотр в клубе второго финского дивизиона

Младший сын Теэму Селянне пройдёт просмотр в клубе второго финского дивизиона
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Сын Теему Селянне Леэви пройдёт просмотр в клубе второго финского дивизиона «Хокки», сообщает пресс-служба клуба.

23-летний нападающий отыграл два сезона за студенческую команду из Бостона. В общей сложности финский форварда провёл 24 матча в студенческой лиге, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Примечательно, что ранее в «Хокки» перешёл его старший брат Ээту, подписавший контракт на год. 26-летний нападающий провёл в Карри Колледже три года, а в прошлом сезоне играл за другой клуб второго финского дивизиона – «Хейнолан Пелиитат», где за 42 матча, отметился 12 (6+6) набранными результативными баллами.

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