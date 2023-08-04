Младший сын Теэму Селянне пройдёт просмотр в клубе второго финского дивизиона

Сын Теему Селянне Леэви пройдёт просмотр в клубе второго финского дивизиона «Хокки», сообщает пресс-служба клуба.

23-летний нападающий отыграл два сезона за студенческую команду из Бостона. В общей сложности финский форварда провёл 24 матча в студенческой лиге, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Примечательно, что ранее в «Хокки» перешёл его старший брат Ээту, подписавший контракт на год. 26-летний нападающий провёл в Карри Колледже три года, а в прошлом сезоне играл за другой клуб второго финского дивизиона – «Хейнолан Пелиитат», где за 42 матча, отметился 12 (6+6) набранными результативными баллами.