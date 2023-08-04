Форвард «Ак Барса» высказался о предсезонной подготовке в России после двух лет в Америке

Нападающий «Ак Барса» Максим Марушев высказался о победе в товарищеском матче с «Нефтяником». Команда победила со счётом 5:0, а форвард забросил шайбу. Марушев поделился мыслями о характере встречи. Кроме того, нападающий высказал свои впечатления о предсезонной подготовке в России после пребывания в Северной Америке. Марушев также поделился мнением о своём просмотровом контракте с «Ак Барсом».

«Очень рад приехать в Альметьевск, я здесь играл по школе, здесь мои друзья, ребята, с которыми играл по году, и мой тренер, который меня воспитал и дал путь в хоккей, сегодня смотрел матч. Первая встреча, пока ещё находим свою форму и взаимопонимание с ребятами. Думаю, с каждым матчем всё будет лучше и лучше.

Во время моего гола слева был свободен Никита Дыняк, но я решил бросить? Когда бежал, хотел найти его передачей, потому что защитник переключился на меня. Но в итоге показал бросок, увидел свободный угол и бросил туда.

Какие впечатления о предсезонке, работе команды после опыта в Северной Америке? Я немного отвык от предсезонки в России, потому что два года готовился к сезону самостоятельно. Сейчас снова всё вспоминаю, а в целом знаю многих ребят, мне с ними комфортно. Здесь собраны крутые игроки, каждый день можешь увидеть что-то новое на тренировке, подсмотреть у них, это большой опыт.

В каком звене наигрывает тренерский штаб? Пока что сложно сказать, какое звено дают, там и играю. Думаю, через матчи будет видно. Процесс адаптации вообще идёт сложно? В принципе, легко, я уже привык ко всему, потому что ещё с апреля здесь, в России.

Давит ли статус просмотрового контракта? На самом деле пока нет, занимаюсь своей работой — готовлюсь к сезону. Надеюсь, всё будет хорошо. Гол приблизил к полноценному контракту? Время покажет!» — приводит слова Марушева официальный сайт казанцев.