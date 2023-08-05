RMNB — о первой тренировке Орлова в форме «Каролины»: Орли никогда не выглядел так плохо

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд высказался о первой тренировке российского защитника Дмитрия Орлова в форме «Каролины Харрикейнз».

«Дмитрий Орлов никогда не выглядел так плохо. По крайней мере, по мнению этого журналиста (смеётся).

Во вторник российский защитник впервые надел свою новую экипировку «Каролины» после подписания двухлетнего контракта на $ 15,5 млн с конкурентом «Кэпиталз» по столичном дивизиону на рынке свободных агентов.

Орлов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Кэпиталз», участвовал в неофициальных тренировках «Харрикейнз» перед тренировочным лагерем, до которого остаётся ещё полтора месяца — они начнутся в середине сентября. К Орлову на льду присоединился его товарищ Брент Бёрнс, которого «Каролина» приобрела после обмена с «Сан-Хосе Шаркс». Можно увидеть, как они смеются вместе.

Орлов провёл бóльшую часть своего межсезонья в Вашингтоне и с давним товарищем по команде Евгением Кузнецовым. В мае два талантливых россиянина вышли на лёд для участия в хоккейной лиге в Рестоне, а также вместе покатались на велосипеде.

Да, Орлов был обменян в «Бостон Брюинз» в дедлайн… но нужно время, чтобы привыкнуть к этому другому оттенку красного», — цитирует Оланда RMNB.

Фото: «ТВИТТЕР» «КАРОЛИНЫ ХАРРИКЕЙНЗ»