«Нам есть о чём задуматься». Главный тренер «Салавата Юлаева» о матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги первой предсезонной игры с «Нефтехимиком», в котором уфимская команда на домашней площадке одержала верх со счётом 4:2.
«У нас был не экспериментальный состав — это молодые ребята, плюс из «Тороса». Все, кто прошёл тренировочные сборы вместе с нами, кто хорошо себя проявил, работал и старался. Поэтому сегодня они и играли. Ребята должны втянутся и понять, в какой стиль мы играем. Сегодня все ребята — молодцы! Они все себя хорошо проявили! Если они будут также продолжать работать и играть, нам есть о чём задуматься.
На Кубке Республики Башкортостан мы будем выставлять пять звеньев. Данил Алалыкин на домашнем турнире не сыграет. Огромное спасибо болельщикам! Очень приятно, что в пятницу мы увидели много людей на трибунах. Они действительно болели до конца, переживали и радовались. Ради этого мы и играем в хоккей!» — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.
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