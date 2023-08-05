Канадский форвард «Авангарда» Найт расторгнет контракт с клубом, он выплатит компенсацию

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию с канадским нападающим Корбаном Найтом.
«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни — он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за «Авангард», тем более хоккеист не раз подчёркивал, что его решение окончательное.
Позиция клуба однозначная — строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. Спортивные права в КХЛ при этом остаются закреплёнными за нашим клубом.
В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры. Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал «Авангарда».
Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.
- 5 августа 2023
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