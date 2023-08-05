В. Крикунов: СКА выглядел интереснее «Авангарда»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об итогах матча СКА и «Авангарда» на турнире в Сочи.
«Не стоит придавать большого значения матчам в начале августа. Многие команды резво начинали летом, а потом сыпались с первых матчей регулярки — в прошлом году такое случилось с «Авангардом». Насчёт августовских матчей точно смотреть не стоит, а вот игра может многое сказать специалистам. Так вот, с точки зрения игры армейцы выглядели даже интереснее «Авангарда» — много бросали, создавали больше опасностей. Страдала реализация, но это можно списать на то, что большая часть лидеров СКА в Сочи не играет. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов и компания — и с качеством всё станет лучше. При этом мне очень понравилась игра Демидова и Мичкова. Эти молодые ребята уже сейчас показывают зрелый хоккей. Надеюсь, они сохранят этот заряд и продолжат прогрессировать в сезоне», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 5 августа 2023
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