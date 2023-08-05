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Мартемьянов — о победе над «Химиком»: матч показал, что «Амур» держит удар

Мартемьянов — о победе над «Химиком»: матч показал, что «Амур» держит удар
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал итоги матча с «Химиком» (3:2 Б).

«Прежде всего хочу поздравить всех болельщиков с началом хоккейного сезона, пусть и пока в формате контрольных матчей. По игре отмечу, что «Химик» — хорошая команда, они сегодня показали приличное движение и интересный хоккей. По нашей команде что-то определённое пока сказать сложно, потому что парни находятся под серьёзной нагрузкой. Сегодняшний матч показал, что им было тяжело, но команда держит удар.

Игра спецбригад? Повторюсь, на данный момент говорить не о чем. Всё пока находится в зачаточном состоянии. Над той же игрой в неравных составах мы будем усиленно работать по ходу следующего микроцикла.

Чёткие контуры будут видны к Кубку мэра Москвы? Думаю, да. Игру, тактические схемы ещё предстоит ставить, эта работа нам предстоит. Так что всё впереди. Сейчас дадим парням один выходной и продолжим тренировки», — сказал Мартемьянов «Чемпионату».

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