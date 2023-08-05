Щемеров: «Амуру» нужно добавлять во всех компонентах, из матча нужно взять всё хорошее

Защитник «Амура» Александр Щемеров прокомментировал итоги матча с «Химиком» (3:2 Б).
«В первом периоде понадобилось какое-то время на раскачку. Всё-таки до этого не играли контрольные матчи, только двусторонки, а они не заменят динамику и эмоции настоящей игры. Ко второму периоду раскатались и начали показывать свой хоккей, выполнять установку тренера.
У нас сейчас идёт цикл подготовки, есть определённые нагрузки. Не могу сказать, что эта игра была показательной с точки зрения нашей готовности к сезону. Скорее, мы просто посмотрели, как выглядим на фоне нагрузок. К тому же это наша первая игра в предсезонке, что-то получалось, что-то нет. Сейчас нужно всё хорошее из этого матча забрать и шаг за шагом двигаться дальше. Нужно добавлять во всех компонентах», — сказал Щемеров «Чемпионату».
- 5 августа 2023
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