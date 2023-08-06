Толчинский о 1:5 с «Авангардом»: моментами старался больше, чем надо против бывшей команды

Нападающий СКА Сергей Толчинский поделился эмоциями от матча с бывшей «Авангард», за который форвард выступал ранее. Петербургский клуб уступил омичам со счётом 1:5 на предсезонном турнире в Сочи.

«Хотелось на подсознании сыграть лучше против своей бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо. В раздевалку к «Авангарду» не заходил, но там один зал на всех, и сразу со всеми встретился, пообщался. Со всеми я в нормальных отношениях. Хорошие ребята, никаких проблем с этим нет», – цитирует Толчинского ТАСС.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.