«Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Райаном Спунером
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«Авангард» заключил контракт с нападающим Райаном Спунером, сообщает пресс-служба омского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
В начале мая 31-летний канадский нападающий рассказал, что минский клуб не сделал ему квалификационное предложение из-за его возраста.
Напомним, сегодня «Авангард» подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Контракт с форвардом рассчитан на три года.
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