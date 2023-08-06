Бывший голкипер «Детройта» и «Бостона» Гилберт скончался в возрасте 74 лет

Бывший вратарь Жиль Гилберт скончался сегодня утром в возрасте 74 лет, сообщает Detroit Hockey Now.

Гилберт был выбран в третьем раунде любительского драфта НХЛ 1969 года командой «Миннесота Норт Старз», что на тот момент сделало его 25-м общим выбором. За четыре сезона, проведённых в «Норт Старз», Гилберт сыграл в общей сложности 44 игры, одержав победы в 16 матчах.

Больше всего матчей Жиль сыграл за «Бостон Брюинз». Всего он провёл 277 матчей, в которых одержал 155 побед с 89% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,95. После «Брюинз» Гилберт перешёл в «Детройт Ред Уингз», где провёл три сезона. После окончания карьеры в 1983 году Гилберт вернулся в провинцию Квебек, где и оставался до конца своих дней.