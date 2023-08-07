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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов прокомментировал поражение от «Сибири»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в контрольном матче.

«Непростая игра, два тяжёлых периода. Затем разбегались. Здорово, что забросили в концовке и перевели игру в овертайм. В буллитах не повезло. В мастерстве надо прибавлять и быть посвежее.

В двух первых периода хватало сумбура, технического брака, не было качественного хоккея. Но рад, что в третьем периоде парни сыграли добротно. Было много большинства — над ним ещё толком не работали. Скоро подъедут остальные игроки, начнём целенаправленно работать над этим компонентом.

Впереди матч с «Металлургом»? Понятно, что хочется победить. Возможно, дадим сыграть Нику Меркли, который недавно приехал», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

В следующем матче «Динамо» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Эта встреча начнётся 8 августа в 13:00 мск.

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