Обладатель Кубка Гагарина Косоуров оценил последние изменения в «Авангарде»

Бывший игрок «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина Алексей Косоуров оценил подписание «Авангардом» нападающих Владимира Ткачёва и Райана Спунера, а также рассказал об уходе Корбана Найта.
«Ткачёв — очень креативный игрок, и то, что он переподписал контракт с «Авангардом», для меня не новость. Здесь стоял вопрос именно финансовых условий. Что касается того, что он стал самым высокооплачиваемым игроком в лиге, то скажу, что, если руководство «Авангарда» так посчитало, значит они его настолько оценивают. Конечно, Ткачёв поможет и усилит их.
Если говорить о Найте, то здесь такая ситуация, что «Авангард» не был готов, что человек разорвёт контракт. По моему мнению, именно он был ключевым игроком омичей и звена, где играли Ткачёв и Буше.
Сможет ли Спунер заменить Найта, говорить преждевременно. Это будет видно по ходу сезона. Также сейчас сложно оценивать атаку Омска. Нужно смотреть их матчи в регулярке, тогда будет представление. По играм на предсезонке какие-то выводы делать очень рано», — сказал Косоуров в интервью Metaratings.ru.
27-летний Ткачёв в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Владимир записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба.
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