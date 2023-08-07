Финский форвард «Далласа» Хинц планирует уйти в армию следующим летом

Финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц заявил, что получил отсрочку от службы в армии на предстоящий сезон. Хоккеист планирует пойти на службу следующим летом.

«Я ещё не не служил. Всё впереди. Следующим летом я, наверное, пойду в армию. Все знают, что здесь всем приходится проходить через армию. Служба для страны — это патриотизм. Там можно научиться хорошим вещам и узнать всё то, что иначе не узнал бы», — цитирует Хинца Iltalehti.

В прошлом регулярном сезоне 26-летний финн набрал 75 (37+38) очков в 73 матчах. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2023 Роопе сыграл 19 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

Официальный сайт НХЛ составил список лучших центрфорвардов лиги, в который вошёл Хинц. Финн занял 13-е место.