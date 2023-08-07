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Малкин — в топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ по версии официального сайта лиги

Малкин — в топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ по версии официального сайта лиги
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Официальный сайт НХЛ составил список лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас. В список попал российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. 37-летний нападающий занял 18-е место.

«С 83 (27+56) очками в 82 играх прошлого сезона Малкин набирал как минимум одно очко за игру в 15-й раз за 17 сезонов в НХЛ. Также впервые с сезона-2008/2009 он не пропустил ни одной игры. Он лидировал в «Питтсбурге» по очкам в большинстве (36) и минутам штрафа (82) со средним игровым временем 18.35. 37-летний хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» (2009, 2016, 2017), занимает четвёртое место среди активных игроков по количеству голов (471) и третье по очкам (1229) и передачам (758)», — написано в статье.

Полностью топ-20 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
5. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
7. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
8. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс»;
9. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;
10. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»;
11. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»;
12. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
13. Роопе Хинц, «Даллас Старз»;
14. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз»;
15. Тим Штютцле, «Оттава Сенаторз»;
16. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»;
17. Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз»;
18. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
19. Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз»;
20. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз».

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