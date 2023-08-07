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Форвард «Спартака» Пашин рассказал о дубле московскому «Динамо» в контрольном матче

Форвард «Спартака» Пашин рассказал о дубле московскому «Динамо» в контрольном матче
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Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал о своём дубле в товарищеском матче с московским «Динамо» (3:1).

«Бывают такие дни, когда всё получается и каждый бросок приходится в цель. Круто, что такой день выпал на игру с «Динамо», очень рад помочь нашей команде победить. Конечно, старался проявить свои лучшие качества – скорость и бросок, удалось перехватить шайбу в моменте со вторым голом в пустые ворота. Буду ещё больше работать над своими навыками и прогрессировать, чтобы всё получалось уже в сезоне.

Нашим звеном с Германом Рубцовым и Егором Чезгановым мы просто старались делать свою работу – договаривались перед вбрасываниями, кто и что будет делать на площадке, и старались помогать друг другу в игре. Продолжим ли мы играть этой тройкой в дальнейшем – решать тренерам, все звенья в нашей команде сбалансированные», — цитирует Пашина пресс-служба «Спартака».

«Спартак» в следующей товарищеской встрече сыграет с «Амуром» 12 августа.

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