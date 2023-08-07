«Я был близок к смерти». Защитник «Калгари» Андерссон — об аварии в Детройте

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон рассказал подробности аварии, которая произошла в феврале 2023 года перед выездной игрой в Детройте. Хоккеиста сбила машина во время того, как он ехал на самокате на ужин.

«Мне нужно было прочитать полицейский отчёт, чтобы понять, что произошло. Я периодически терял сознание после аварии. Я действительно не знал, что произошло. Когда очнулся в больнице, надо мной было трое врачей. Они мне рассказали, что я был близок к очень серьёзной травме или даже смерти. Если бы ситуация сложилась по-другому, мне бы уже поставили надгробие», — цитирует Андерссона Expressen.

После аварии защитник пропустил три игры. Он вернулся на лёд 16 февраля 2023 года в Калгари.