Зарипов рассказал, смогут ли побить его рекорд по победам в Кубке Гагарина

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопрос, могут ли побить его рекорд по победам в Кубке Гагарина. Напомним, Данис — единственный пятикратный обладатель главного трофея КХЛ.

«Хоккей развивается, игр становится больше, как и голов – почему нет? Не удивлюсь, когда кто-то его побьёт, это нормальное явление. Раньше все говорили, что Гретцки никто не догонит, а сейчас Сашка [Овечкин] на пятки наступает. Так же и в моём случае будет», — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.

Зарипов — трижды обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010, 2018) и дважды — в составе «Металлурга» (2014, 2016), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).

Ранее Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов из тех, с кем он играл.