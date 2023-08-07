Дементьев: Найт не являлся спасителем «Авангарда», он не один играл в хоккей

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил уход нападающего Корбана Найта из «Авангарда».

«Не находясь внутри «Авангарда», мы можем и не узнать реальную причину расторжения контракта. Жена рулила или какие-то другие причины. Могли просто так преподнести, что жена не может находиться здесь, я не исключаю этого.

«Авангард» уже начал искать нового нападающего, реально ли найти замену Найту в КХЛ? Когда я работал менеджером, желательно было иметь в своём составе игроков, желающий выступать за этот клуб — это основа.

Я считаю, у «Авангарда» хорошая команда подобралась. Не надо зацикливаться на Найте. Много примеров, где команды, не обладая звёздным составом, показывали звёздную игру. Какие команды? Посмотрите на «Северсталь» прошлого сезона. Найт не являлся спасителем «Авангарда», он не один играл в хоккей. Ему нужны партнёры, кому он может пас отдать, кто на него сыграет. Один в поле не воин», — сказал Дементьев в интервью Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.