Кравец: диалога с Найтом у меня не было, обсуждать его решение я не буду
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б) ответил на вопрос о канадском нападающем Корбане Найте. Форвард принял решение расторгнуть контракт с «ястребами».
«Диалога с Найтом у меня не было, решение каждый взрослый человек принимает сам. Он решил так, значит, пусть будет так. Обсуждать его решение я не буду. Насколько это серьёзная потеря? Все же надеялись, что будет Корбан Найт. Его нет. Но теперь что переживать? Надо работать и добиваться с другим звеном такого же результата», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, 5 августа «Авангард» объявил об уходе Найта. В соответствии с регламентом канадец выплатит компенсацию.
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