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В «Сан-Хосе» подтвердили, что вели переговоры с Владимиром Тарасенко

В «Сан-Хосе» подтвердили, что вели переговоры с Владимиром Тарасенко
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«Сан-Хосе Шаркс» вёл переговоры с российским нападающим Владимиром Тарасенко перед тем, как хоккеист подписал контракт с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил известный инсайдер Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

«Генеральный менеджер Майк Грир подтвердил, что «акулы» ранее беседовали со свободным агентом Владимиром Тарасенко в межсезонье, прежде чем он подписал контракт с «Сенаторз», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

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