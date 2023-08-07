Иван Федотов назвал три главных качества главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова

Голкипер ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о главном тренере армейцев Сергее Фёдорове. Российский вратарь выступал под руководством легендарного хоккеиста в сезоне-2021/2022. Тогда ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. На следующий сезон армейцы вновь завоевали трофей.
«Фёдоров довольно строгий наставник? «Строгий» обладает широким значением. Я скажу — «дисциплинированный», «опытный» и «понимающий хоккей изнутри, вдоль и поперёк».
С ним было достаточно просто, потому что он постоянно поддерживал ребят, понимал, что хочет видеть от команды, в какой хоккей играть, что видеть за пределами площадки и на ней. Поэтому ребятам было достаточно комфортно, не было чрезмерного давления. Он старался поддерживать эмоционально, подсказывать, помогать, находить лучшие звенья и сочетания. Это современный специалист, который системно понимает хоккей, знает, что даёт результат, чувствует, где уместны какие-то тактические вещи оборонительного или атакующего плана.
Он один из первых, кто начал на регулярной основе использовать хитрость в овертаймах — снятие вратаря и использование численного преимущества. Это говорит о том, что у него есть определённое мышление, соответствующее задачам и амбициям клуба, который хочет всё время выигрывать», — цитирует Федотова «Газета.Ru».
Напомним, Фёдоров возглавил ЦСКА в 2021 году. За всё время в армейском клубе наставник не проиграл ещё ни одной серии плей-офф.
- 7 августа 2023
-
19:59
-
19:35
-
19:01
-
18:48
-
18:16
-
17:55
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:42
-
17:23
-
17:03
-
16:58
-
16:21
-
15:42
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:06
-
13:45
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:45
-
11:08
-
11:00
-
10:44
-
10:21
-
10:05
-
09:59