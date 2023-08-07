Иван Федотов назвал три главных качества главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова

Голкипер ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о главном тренере армейцев Сергее Фёдорове. Российский вратарь выступал под руководством легендарного хоккеиста в сезоне-2021/2022. Тогда ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. На следующий сезон армейцы вновь завоевали трофей.

«Фёдоров довольно строгий наставник? «Строгий» обладает широким значением. Я скажу — «дисциплинированный», «опытный» и «понимающий хоккей изнутри, вдоль и поперёк».

С ним было достаточно просто, потому что он постоянно поддерживал ребят, понимал, что хочет видеть от команды, в какой хоккей играть, что видеть за пределами площадки и на ней. Поэтому ребятам было достаточно комфортно, не было чрезмерного давления. Он старался поддерживать эмоционально, подсказывать, помогать, находить лучшие звенья и сочетания. Это современный специалист, который системно понимает хоккей, знает, что даёт результат, чувствует, где уместны какие-то тактические вещи оборонительного или атакующего плана.

Он один из первых, кто начал на регулярной основе использовать хитрость в овертаймах — снятие вратаря и использование численного преимущества. Это говорит о том, что у него есть определённое мышление, соответствующее задачам и амбициям клуба, который хочет всё время выигрывать», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Напомним, Фёдоров возглавил ЦСКА в 2021 году. За всё время в армейском клубе наставник не проиграл ещё ни одной серии плей-офф.