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Александр Завьялов объяснил, почему не сразу согласился возглавить «Витязь»

Александр Завьялов объяснил, почему не сразу согласился возглавить «Витязь»
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов рассказал, почему не сразу согласился возглавить подмосковную команду.

«Конечно, это были неординарные чувства в плане того, что столь длительный период карьеры я был помощником главного тренера, а теперь получил предложение самостоятельно возглавить команду.

Очень долго думал над этим вариантом. Но, прожив очень долгий промежуток времени в хоккее и получив предложение стать главным тренером, посчитал, что просто нужно попробовать. Чтобы потом, прожив жизнь, не сожалеть, что был шанс, а ты не попробовал.

О чём сомневался? Давайте порассуждаем. Быть помощником – это всё-таки одно, а возглавить клуб – это совсем другое. На тебя ложится большая ответственность во многих вещах, и необходимо понимать, что именно ты будешь отвечать за итоговый результат.

Помощник – это помощник, а главный тренер должен быть везде, потому что все системы в команде должны правильно функционировать. Именно в команде. И я задумался: а смогу ли? Подумав над этим вопросом, решил пойти на такой шаг», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно будет прочитать сегодня, 8 августа, на «Чемпионате» в 10:00.

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