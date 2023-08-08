Завьялов — о смене позиции в «Витязе»: я должен ментально поменяться

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов поделился мыслями о тренировочном процессе.

«В игровых видах спорта сложилось убеждение, что бывшему помощнику очень сложно добиться результата в команде, когда он меняет роль и становится её главным тренером? В таком случае я должен ментально поменяться. И я должен донести до команды, что в том сезоне была одна должность и одна ситуация, а теперь другая должность. У нас собрался очень хороший коллектив. Мы вместе отработали уже практически три недели, и все ведут себя правильно и достойно.

Как сейчас устроен тренировочный процесс? Всё происходит в коллегиальном режиме. Мы в тренерской обсуждаем весь тренировочный процесс и каждый отдельный тренировочный день. У нас вырабатывается определённый график на неделю вперёд, в котором расписано, что и как мы будем делать.

Абсолютно доволен своими помощниками и хочу заметить, что тот же Алексей Викторович привнёс многие очень интересные вещи в плане атаки. Мне всё это очень нравится. А с Александром Евгеньевичем много говорим об игре в меньшинстве. Он донёс своё видение, и я маленько поменял своё представление относительного того, какое оно у меня было, когда я сам работал помощником. Что-то я предлагаю, что-то он, и мы сообща приходим к итоговому результату. Мы же должны понимать, что необходимо сделать так для команды, чтобы ей было легче играть», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.