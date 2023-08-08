Александр Завьялов повторил, что он сказал игрокам «Витязя» на первом собрании летом

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов рассказал о словах, произнесённых на первом собрании в команде.

«По силам ли нам повторить прошлогодний результат? На первом собрании, когда мы только собрались, я ребятам озвучил следующую мысль: «Прошлый сезон мы сыграли хорошо. Но это история, которую уже нужно забыть. Мы должны каждый день становиться сильнее. И это всё зависит и от вас, и от нас. Мы поможем вам, но и вы должны понимать, что желания от нас мало».

Услышали ли они меня? Со стороны я посмотрел и увидел, что ребята прониклись этими словами. А как оно будет? Покажет конец чемпионата. Конечно, мы приложим все возможные усилия. Это однозначно. Думаю, что любой спортсмен хочет становиться сильнее и лучше», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.