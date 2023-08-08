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«Изначально Питер вообще не рассматривал». Толчинский рассказал, как перешёл в СКА

«Изначально Питер вообще не рассматривал». Толчинский рассказал, как перешёл в СКА
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Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о своём переходе из «Авангарда» в армейский клуб.

«Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять. Естественно, небольшой осадочек остаётся, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард». Смотришь на все условия, это и финансовая часть, и быт, и всё остальное. Изначально Питер я вообще не рассматривал.

Переговоры шли обычно, но если я не остался в «Авангарде», значит, наверное, клуб не сильно хотел меня оставить. Другие просто больше хотели, поэтому я и перешёл в СКА», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа.

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