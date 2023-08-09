Толчинский: спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракт на пять лет

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что интересовался у «Авангарда», почему они не предлагают игрокам долгосрочные контракты.
«Помню, я спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракты на пять лет, ведь так и игроку легче, потому что он понимает, что с этой командой будет бороться за Кубок. И менеджеру легче, потому что он уже видит костяк, вокруг которого можно делать точечные усиления. ЦСКА лет пять-шесть уже вместе играют и уже чувствуют друг друга спинным мозгом, и на игре видно это доверие к партнёрам.
Что «Авангард» отвечал на этот вопрос? Уже не помню, наверное, что это необычно, потому что обычно контракты на два-три года. Возможно, они даже не задумывались на счёт пяти лет, хотя потом уже и такие разговоры были. Просто в КХЛ так не принято, и в профсоюзе нет особых гарантий насчёт пятилетних контрактов. Но думаю, руководители сейчас уже начинают понимать плюсы длинных контрактов и смотреть в эту сторону», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
- 9 августа 2023
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
02:05
- 8 августа 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
20:44
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:09
-
18:51
-
18:30
-
18:17
-
17:52
-
17:44
-
17:42
-
17:23
-
17:14
-
16:48