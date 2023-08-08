Зинэтула Билялетдинов рассказал о совместной работе с Данисом Зариповым

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов вспомнил работу с Данисом Зариповым. Вместе они провели 507 игр и завоевали три Кубка Гагарина.
«Когда я пришёл в «Ак Барс», он уже играл здесь. Очень мобильный игрок – хорошее движение, катание быстрое. В то время он только начинал играть в тот хоккей, в который хотел. Потом он повзрослел, и, когда я поставил его в звено к Морозову и Зиновьеву, Данис здорово раскрылся, и тройка получилась очень удачной, хорошей.
Думаю, это один из самых креативных хоккеистов, которых я видел. Он делал очень непредсказуемые вещи, его фантазия была уникальной – мог сотворить такое, что не каждому вообще в голову придёт. В плане креатива он был очень силён.
Пожелания самые добрые – чтобы он нашёл себя, потому что после хоккея надо перестраиваться на другую жизнь. Хотелось бы, чтобы он себя нашёл, и нашёл в хоккее – это его родное, он многие годы отдал хоккею. Думаю, он и сам это понимает, и от хоккея не уйдёт никуда», – цитирует Билялетдинова сайт КХЛ.
Ранее о периоде игры с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным за «Металлург» рассказал Ян Коварж.
- 8 августа 2023
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