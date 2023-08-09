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Толчинский: надеюсь, что в Омске не будет моей перевёрнутой майки

Толчинский: надеюсь, что в Омске не будет моей перевёрнутой майки
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Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о том, как попрощался с болельщиками «Авангарда».

«Болельщики тепло попрощались? У «Авангарда» очень крутые болельщики. Тепло попрощались, и вообще всегда тепло встречали на играх. Естественно, не обошлось без негативных комментариев и сообщений, но в основном желают удачи и провожают тёплыми словами, за что им огромное спасибо. Надеюсь, я там оставил хорошее воспоминание о себе. Посмотрим, как меня будут встречать в Омске. Надеюсь, что по крайней мере не будет моей перевёрнутой майки и моей фотки на фоне одного флага, как это было у одной команды», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина, выигрывавший его в составе ЦСКА и «Авангарда».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:

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