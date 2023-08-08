Аскаров — лучший в списке проспектов «Нэшвилла» на сезон-2023/2024 по версии Daily Faceoff

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff составил рейтинг лучших молодых игроков «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2023/2024.

Лучшим в списке стал российский голкипер «хищников» Ярослав Аскаров. 20-летний голкипер был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

На седьмой строчке — российский нападающий Фёдор Свечков, который в прошлом сезоне сыграл за «Спартак» 27 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Ярослав Аскаров (вратарь).

2. Мэтью Вуд (нападающий).

3. Йоаким Кемелль (нападающий).

4. Люк Евангелиста (нападающий).

5. Закари Л'Эро (нападающий).

6. Таннер Молендик (защитник).

7. Фёдор Свечков (нападающий).

8. Рид Шефер (нападающий).

9. Райан Уфко (защитник);

10. Феликс Нильссон (нападающий).