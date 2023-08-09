Официальный сайт НХЛ сделал прогноз на количество очков Коннора Бедарда в первом сезоне
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Официальный сайт НХЛ сделал прогноз на количество очков нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда в своём первом сезоне в лиге. 18-летний нападающий был выбран «Блэкхоукс» под первым номером на драфте НХЛ — 2023.
По ожиданиям официального сайта НХЛ, канадский форвард наберёт 78 очков в своём первом сезоне в лиге.
В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.
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