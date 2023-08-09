«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Ващенко

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с защитником Никитой Ващенко. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне 22-летний защитник сыграл за «Сочи» 20 матчей в чемпионате КХЛ, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-8». Подготовку к новому сезону игрок начал в составе ХК «Ростов».

Напомним, вчера в Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open — 2023. Победителем турнира стал «Адмирал», который после четырёх матчей набрал шесть очков. На втором месте — «Авангард» с пятью баллами. Замыкает тройку призёров СКА с четырьмя очками. Матчи турнира в общей сложности посетили 31 132 болельщика.