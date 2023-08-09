Штайгер рассказал курьёзную историю про Дадонова и Николишина на вечеринке «Трактора»

Главный тренер «Актобе» Евгений Штайгер рассказал курьёзную историю, которая произошла на одной из вечеринок «Трактора». Специалист играл в челябинском клубе в сезонах с 2008 по 2010 год. Евгений отметил роль Андрея Николишина в команде и рассказал, как Евгений Дадонов сломал себе зуб.
«С Николишиным неинтересно было ходить, потому что его в Челябинске все знали. Мы даже по кружке пива не могли выпить. Он был не просто душой и сердцем команды, но и заводилой во всех планах. Когда Женька Дадонов у нас играл, был такой шуточный конкурс — ложку себе вставляешь в зубы и бьёшь. Николиша его так затравил, что Дадон ударил и себе зуб сломал», — цитирует Штайгера пресс-служба «Актобе».
Напомним, Дадонов стал игроком «Даллас Старз» в феврале этого года после обмена из «Монреаль Канадиенс». Евгений в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах плей-офф и набрал 10 (4+6) очков.
- 9 августа 2023
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