«Попадём, куда мы денемся!» Тамбиев — о плей-офф для «Адмирала» в следующем сезоне

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что уверен в плей-офф для его команды в следующем сезоне.
«Попадём ли мы в плей-офф в следующем сезоне? Попадём, куда мы денемся! Я же сказал на пресс-конференции, что мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Честно говоря, я на задачи не обращаю внимания, есть планка требования к игрокам. Если мы будем хорошо готовы, будет и игра.
Как удалось уговорить остаться Серебрякова? Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал. Из какой команды он попал в сборную? Из «Адмирала», не из СКА же. Наша игра завязана на вратаря, и роль Серебрякова очень важна. Хотелось бы, чтобы он побыстрее влился, сконцентрировался, чтобы его ничего не отвлекало», — цитируют Тамбиева «Известия».
Напомним, «Адмирал» стал победителем турнира Sochi Hockey Open — 2023, который завершился накануне.
- 9 августа 2023
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