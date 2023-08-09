Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, почему решил сыграть в воротах на футбольной тренировке

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о сборах армейского клуба в Минске.

«Тренировки проходят хорошо, мы все втянулись. Команда пришла готовая к сборам. Все всё понимают, все профессионалы. Нет никаких проблем с физической формой и, соответственно, нагрузки даются более тяжёлые, так как команда выглядит очень хорошо, готова к ним.

Нужны ли длинные, изнуряющие забеги? Скажу так, что у нас очень грамотно подобран тренерский штаб. В том числе специалисты по физической подготовке. Ребята понимают, что нам необязательно сдавать тест Купера, фартлек и так далее. Есть гораздо более разнообразные тренировки, которые полезнее в нашей профессии. Мы это делаем, показываем результат в сезоне — значит, необязательно носиться по полю в жару, испытывать колоссальные нагрузки. Главное выстроить правильный тренировочный процесс, чтобы это всё заменить.

Когда на тренировке был футбол — сразу ушёл на ворота? Во-первых, я уже давно в футбол не играю. Для меня это более опасный вид спорта, много стыков. Я лучше на воротах, на последнем рубеже обороны половлю мячик. Эта позиция для меня менее опасная. Раньше играл в поле, но это уже очень давно было.

Как отдыхаю в свободное время от постоянных тренировок? Я привёз PlayStation с собой, играю в игры, смотрю сериалы. Вечером хотелось бы погулять, но были дожди. Думаю, в ближайший солнечный день удастся прогуляться нормально перед сном», — цитирует Дыбленко официальный сайт ЦСКА.

В прошлом сезоне Дыбленко провёл 92 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков с показателем полезности «+27».