Шулак: «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи

Защитник «Авангарда» Либор Шулак ответил на вопрос, стал ли омский клуб слабее по сравнению с предыдущим сезоном.

«Как отношусь к разговорам о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи. Кто знает, как сложится сезон?

Кто вообще мог подумать год назад, что «Адмирал» пройдёт «Салават Юлаев» и выйдет во второй раунд? Мы не обращаем внимания на эти разговоры. Сейчас нас интересует то, как мы будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив. Меня мотивирует то, что нужно выходить на каждую игру и проводить её на 100%. Всё остальное покажет сезон», — приводят слова Шулака «Известия».

Ранее защитник «Авангарда» Либор Шулак дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».