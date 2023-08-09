Шулак: «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи
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Защитник «Авангарда» Либор Шулак ответил на вопрос, стал ли омский клуб слабее по сравнению с предыдущим сезоном.
«Как отношусь к разговорам о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи. Кто знает, как сложится сезон?
Кто вообще мог подумать год назад, что «Адмирал» пройдёт «Салават Юлаев» и выйдет во второй раунд? Мы не обращаем внимания на эти разговоры. Сейчас нас интересует то, как мы будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив. Меня мотивирует то, что нужно выходить на каждую игру и проводить её на 100%. Всё остальное покажет сезон», — приводят слова Шулака «Известия».
Ранее защитник «Авангарда» Либор Шулак дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».
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