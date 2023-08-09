Свитер с автографом Овечкина был продан на благотворительном аукционе за 2,1 млн рублей
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В Казани во время прощального матча трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова прошёл благотворительный аукцион.
На нём был продан свитер с автографом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за 2,1 млн рублей. Изначально лот достиг 2,6 млн, однако человек, сделавший ставку, не готов был выплатить такую стоимость.
Напомним, Овечкин играет в прощальном матче Зарипова за команду «Белых» в первом звене с Александром Сёминым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.
Ранее Зарипов рассказал о том, как пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на прощальный матч.
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