«Пока для меня это тупик». Ковальчук высказался о деле Федотова

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Чем может разрешится ситуация с Иваном Федотовым? Я не знаю, это очень сложный вопрос, пока для меня это тупик. Обычно как делается, тот же Ваня Морозов сейчас вернулся из «Вегаса» в аренду. Ещё молодой парень, Пашин, приехал с «Каролины» в «Спартак». Команды должны договариваться между собой. Тут опять же надо знать желание самого хоккеиста, но если есть контракт, обязательства перед «Филадельфией», и они хотят его видеть, то это будет очень сложно как-то разрешить. Посмотрим, самое главное, чтобы это не обернулось тем, что огромное количество молодых пацанов будет уезжать с контрактами», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
- 9 августа 2023
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